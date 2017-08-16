Oto fareleri polisten kaçamadı
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Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 6 farklı adresten araç çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, son zamanlarda artan oto hırsızlığı olayları üzerine çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı 6 noktasından araç çalan Ö.G.'yi kıskıvrak yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ö.G., adliyeye gönderildi.
"Oto farelerine göz açtırılmıyor"
Öte yandan, Anbar mahallesi Gemlik caddesi üzerinde meydana gelen oto hırsızlığı olayını değerlendiren ekipler, şüpheli M.S.'yi (30) yakaladı. Çalınan otoyu sahibine teslim eden ekiplerin çalışmaları göz doldurdu.
(AG-AÖ-Y)
16.08.2017 16:56:13 TSI
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