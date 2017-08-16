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İnegöl Belediyesi'nden eğitime destek



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - İnegöl Belediyesi, Uludağ Üniversitesi İnegöl Kampusu'nun çehresini değiştirdi.

Müstakil bir üniversiteye kavuşmak için ciddi hamleler yapılan İnegöl'de, Uludağ Üniversitesi'ne bağlı İşletme Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu'nun bulunduğu kampus, İnegöl Belediyesi başta olmak üzere Ticaret ve Sanayi Odası, İşletme Fakültesi, STK ve işadamlarının katkılarıyla yeni bir görünüme kavuştu. 40 dönümlük alanda yapılan düzenleme çalışmalarıyla yerleşke; sosyal alanlardan spor alanlarına, yerleşkenin giriş kapısından Anfi tiyatrosuna varana kadar birçok uygulama ile muazzam bir görünüme kavuştu.

İşletme Fakültesi ve MYO'nun bulunduğu 40 dönümlük alanda yapılan düzenleme çalışmalarıyla yerleşkenin çehresini değiştirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "İnegöl, 256 bin nüfusu, 3 tane organize sanayi bölgesi, köfte, mobilya, kaplıca gibi değerleriyle yaşanılası bir şehir. Gönül rahatlığı içerisinde öğrencilerimiz İnegöl'ümüze gelebilirler, eğitimlerini devam ettirebilirler. İnşallah müstakil üniversiteye giden yolda bizim mihenk taşımız olan yaklaşık 40 dönümlük kampusun çehresini değiştirdik. Dolayısıyla gönül rahatlığı içerisinde öğrencilerimiz İnegöl'ümüze gelebilirler, gönül rahatlığıyla eğitimlerini devam ettirebilirler" diye konuştu.

(MŞ)



16.08.2017 16:58:09 TSI

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