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Söke'de semt parkı, spor alanları ve otopark projesi son aşamada

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:08
Söke'de semt parkı, spor alanları ve otopark projesi son aşamada
Söke'de semt parkı, spor alanları ve otopark projesi son aşamada

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Söke'de Yenicami Mahallesi'nin değerine değer katacak projelerden biri olan konut, semt parkı, spor alanları ve otopark projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.
Söke'ye semt parkı ve spor alanları kazandıracak olan proje kapsamında; spor alanlarının yapım çalışmalarına başlanıldı. Uygulaması yüklenici firma Şengel İnşaat tarafından yapılan proje alanını ziyaret eden Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; Şengel İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şengel'den bilgiler aldı.
Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı yöntemiyle Söke Belediyesi ve Şengel İnşaat işbirliği ile gerçekleştirilen projede iki bloktan oluşan lüks dairelerin yer alacağı prestij konutların yanında Söke'ye kafeterya, spor alanları (buz pateni pisti, futbol, basketbol sahaları ve tenis kortu), çocuk oyun alanı bulunuyor. Söke halkının faydalanabileceği, kente ve kent insanına nefes aldıracak alan yaratacak olan proje ilçeye semt parkı ve otopark alanı kazandıracak.
Proje kapsamındaki çalışmaların son aşamasına gelinirken, çalışmaların Eylül ayı içinde tamamlanması ve Söke Belediyesi'ne teslim edilmesi bekleniyor.
Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; "Sökemizde sosyal donatı alanlarını kazandıracak proje halkımızın nefes alacağı ortamları yaratacak. Yıllardır özlemi duyulan spor alanları ve yanında büyük semt parkı Yenicami mahallemiz başta olmak üzere Söke halkının hizmetinde olacak" dedi.
(LT-MB-Y)

16.08.2017 17:10:22 TSI
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