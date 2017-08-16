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40 derece sıcakta 40 bin metrekare kilitli parke taşı döşendi



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Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde belediye ekipleri, 40 derece sıcaklığa rağmen 2 ayda 40 bin metrekare kilitli parke taşı döşedi.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol ve Mehmet Altun, Cumhuriyet mahallesinde devam eden kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, ilçe merkezinde 400 bin metre kare kilitli parke taşı çalışması hedeflediklerini söyledi. Çalışmaların kış ayına kadar devam edeceğini vurgulayan Bayol, 40 derecenin üzerinde sıcaklığın yaşandığı iki ay içerisinde 40 bin metre kare kilitli parke taşı döşendiğini kaydetti. Bayol, "Ceylanpınar Belediyesi olarak bu yıl itibariyle mahallelerimizde kilitli parke taşı çalışmaları iki aydır başlamış bulunmakta. Alt yapısı tamamlanan sokak ve caddelerimizin üst yapısını da kilitli parke taşı yapıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 40 bin metre kare kilitli parke taşı döşedik. Bu çalışmalar mevsim normallerinin üzerinde sıcaklığın yaşandığı, 40 derece sıcaklıkta yapıldı. Kış mevsimine kadar bu çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 400 bin metre kare kilitli parke taşı döşemeyi düşünüyoruz. Bu çalışmalarımız kademeli olarak devam ediyor. İnşallah çalışmalarımız tamamlandığında kilitli parke taşı döşenmemiş sokağımız kalmayacak" diye konuştu.

(UK-SD-Y)



16.08.2017 17:14:53 TSI

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