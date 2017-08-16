ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

40 derece sıcakta 40 bin metrekare kilitli parke taşı döşendi

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:13
40 derece sıcakta 40 bin metrekare kilitli parke taşı döşendi
40 derece sıcakta 40 bin metrekare kilitli parke taşı döşendi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Uğur Kuş
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde belediye ekipleri, 40 derece sıcaklığa rağmen 2 ayda 40 bin metrekare kilitli parke taşı döşedi.
Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol ve Mehmet Altun, Cumhuriyet mahallesinde devam eden kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, ilçe merkezinde 400 bin metre kare kilitli parke taşı çalışması hedeflediklerini söyledi. Çalışmaların kış ayına kadar devam edeceğini vurgulayan Bayol, 40 derecenin üzerinde sıcaklığın yaşandığı iki ay içerisinde 40 bin metre kare kilitli parke taşı döşendiğini kaydetti. Bayol, "Ceylanpınar Belediyesi olarak bu yıl itibariyle mahallelerimizde kilitli parke taşı çalışmaları iki aydır başlamış bulunmakta. Alt yapısı tamamlanan sokak ve caddelerimizin üst yapısını da kilitli parke taşı yapıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 40 bin metre kare kilitli parke taşı döşedik. Bu çalışmalar mevsim normallerinin üzerinde sıcaklığın yaşandığı, 40 derece sıcaklıkta yapıldı. Kış mevsimine kadar bu çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 400 bin metre kare kilitli parke taşı döşemeyi düşünüyoruz. Bu çalışmalarımız kademeli olarak devam ediyor. İnşallah çalışmalarımız tamamlandığında kilitli parke taşı döşenmemiş sokağımız kalmayacak" diye konuştu.
(UK-SD-Y)

16.08.2017 17:14:53 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Harran Üniversitesinden sanal gerçeklik merkezi kuruluyor
YEREL

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDEN SANAL GERÇEKLİK MERKEZİ KURULUYOR
Kurs gören kadınlar kendi iş yerlerini açtı
YEREL

KURS GÖREN KADINLAR KENDİ İŞ YERLERİNİ AÇTI
Türkiye'nin en genç ilinde basketbola yoğun ilgi
YEREL

TÜRKİYE'NİN EN GENÇ İLİNDE BASKETBOLA YOĞUN İLGİ
Gençlere madde bağımlılığının sakıncaları anlatılıyor
YEREL

GENÇLERE MADDE BAĞIMLILIĞININ SAKINCALARI ANLATILIYOR
Kuran kursu öğrencileri Eyüp Nebi Türbesine götürüldü
YEREL

KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİ EYÜP NEBİ TÜRBESİNE GÖTÜRÜLDÜ
TED Şanlıurfa öğrencileri İngiltere yaz okulunu tamamladı
YEREL

TED ŞANLIURFA ÖĞRENCİLERİ İNGİLTERE YAZ OKULUNU TAMAMLADI
Hazine arazileri çiftçinin hizmetinde
YEREL

HAZİNE ARAZİLERİ ÇİFTÇİNİN HİZMETİNDE
Çiftçi'den göçük açıklaması
YEREL

ÇİFTÇİ'DEN GÖÇÜK AÇIKLAMASI
Haliliye'de misafirhaneler kullanıma hazır hale getiriliyor
YEREL

HALİLİYE'DE MİSAFİRHANELER KULLANIMA HAZIR HALE GETİRİLİYOR
Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla:
YEREL

CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANI MENDERES ATİLLA:
Caddelerdeki iş yerleri turizme uygun giydiriliyor
YEREL

CADDELERDEKİ İŞ YERLERİ TURİZME UYGUN GİYDİRİLİYOR
Haliliye belediyesi engellileri gençlik kampına gönderdi
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİ ENGELLİLERİ GENÇLİK KAMPINA GÖNDERDİ
Şanlurfalı minik spocuların büyük başarısı
YEREL

ŞANLURFALI MİNİK SPOCULARIN BÜYÜK BAŞARISI