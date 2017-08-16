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Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:13
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:
- "Malatya'yı hak ettiği mazisine kavuşturmak için bütün siyasi partilerle yakın çalışma içerisinde olduk ve olacağız"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'yı hak ettiği mazisine kavuşturma noktasında bütün siyasi partilerle yakın çalışma içerisinde olduklarını ve olacaklarını söyledi.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MHP İl Başkanı Dr. Ömer Faruk Kalı'ya iadeyi ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Gürkan, siyasi partilerin önemine dikkat çekerek, "Biz siyasi partileri demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi de hakikaten Türk siyasi tarihinde ve partiler nezdinde önemli bir yeri olan ve Türkiye kamuoyunda da hakikaten şimdiye kadar yapmış olduğu politik tavırları ile olsun, siyasi arenadaki tavırları ile olsun çok güzel politika izlemiştir. Milliyetçi Hareket Partisinin bu politikasını hakikaten takdir ettiğimizi ifade ediyoruz. Tabi netice itibariyle bizim ortak paydamız Malatya'dır. Malatya'nın geleceği açısından elimizden gelen gayreti ve çabayı hep birlikte göstereceğiz. İnşallah Malatya'yı hak ettiği mazisine hazırlanma noktasında bütün siyasi partilerimizle olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partimize de bu konuda yakın çalışma içerisinde olacağız. Onların görüş ve önerileri bizim yol haritamız açısından, yön pusulamız açısından çok önemli" şeklinde konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İl Başkanı Dr. Ömer Faruk Kalı ise, "Selahattin Başkanım Malatya için bir önemli bir değer. Kendisi kişiliği ile, duruşu ile, başarılı çalışmasıyla ve Malatya'ya katkılarından dolayı her zaman takdir ettiğim bir başkandır. Ve hiçbir zaman duruşunu bozmadan taviz vermeden hareket etmiştir. Malatya'ya çok büyük değer kazandırmıştır. Bundan dolayı da ortak paydamız Malatya olduğu için teşekkür ediyorum. Bizler bir siyasi partiyiz ama ortak paydamız başkanımın dediği gibi Malatya'dır. Malatya için her konuda birlikteyiz. Ve bize düşen ne varsa başkanımızın yanındayız" diye konuştu.
(BT-SD-Y)

16.08.2017 17:15:24 TSI
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