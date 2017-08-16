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Bekir Çınar, kabri başında anıldı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:13
Bekir Çınar, kabri başında anıldı
Bekir Çınar, kabri başında anıldı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Demirspor Kulübü'nün eski başkanlarından Bekir Çınar vefatının 7.yılında kabri başında anıldı.
Akkapı mezarlığındaki anma törenine Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu, Adana Demirspor Kulübü 2. Başkanı İmam Gazali Hıradağı, Basın Sözcüsü M. Önder Kaypak ve şimşekler Grubu Derneği Başkanı Ertan Zeybek ve taraftarlar katıldı.
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu ve taraftarlar merhum Bekir Çınar'ın mezarına çiçek bıraktı.
Daha sonra mevlit ve okunan dualarla anma töreni sona erdi. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu, Çınar'ın kabri başına gelen taraftarlara da teşekkür etti.
(ELF-Y)

16.08.2017 17:15:40 TSI
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