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Ziraat Fakültesi yeni binasına taşındı



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MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Battalgazi Kampüsü içerisinde yapılan yeni binasına taşındı.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Tursun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni yapılan binalarına taşındıklarını ve böyle bir binaya sahip olmalarının kendileri için büyük bir şans olduğunu söyledi. Dekan Tursun, ziraat fakültesinin 2010 yılında kurulduğunu anımsatarak, "2011 yılından itibaren Bahçe Bitkileri bölümü açıldı ve öğrenci almaya başladık. 2014 yılında Bitki Koruma bölümü açıldı. 2014 yılında Tarım Ekonomisi bölümü açıldı. Fakat şu anda pasif durumda. Yeni hocalar alarak bu bölümü aktif hale getirmeye çalışacağız. Bu yıl itibariyle Biyosistem Mühendisliği bölümümüzle toplam dört bölümümüz oldu. Şu anda 12 öğretim üyemiz var. İki araştırma görevlisi, bir de uzmanımız var. Bitki Koruma ve Bahçe Bitkileri bölümlerinde öğrencilerimiz eğitim görmektedir. Bahçe Bitkileri bölümü bu sene üçüncü mezunlarını verdi. Bitki Koruma bölümü öğrencilerimiz şu anda üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçti. Toplam öğrenci sayımız bu sene yeni gelecekleri saymazsak 310'dur. İdari personelimiz hizmetlilerle beraber15 kişidir" şeklinde konuştu. Battalgazi kampüsünün Ziraat Fakültesinin varlığı nedeniyle ilkbaharda açan çiçeklerle rengarenk bir görünüme kavuştuğunu belirten Dekan Tursun, "Meyve bahçelerimiz, diğer alanlarımız bizim için bulunmaz bir nimettir. Öğrenciler açısından da özellikle uygulamaya dönük bir yerlere gitmeden binadan, derslerden çıkıp en fazla iki dakika içerisinde bahçemize gidip deneme alanlarında istediğimiz her şeyi gösterebiliyoruz" ifadelerini kullandı. Dekan Tursun, yeni binanın yapılmış olmasından dolayı hem idari ve akademik personelin hem de öğrencilerin çok mutlu olduğunu kaydederek, "Yeni binamız yaklaşık 15 bin metrekare kapalı bir alana sahip. Ellişer kişilik sınıflar, yaklaşık yüz yirmi kişilik altı amfimiz, üç yüz otuz kişi kapasiteli bir konferans salonumuz mevcut. Şu anda yüzer metre kareli dört laboratuvarımız ve yirmi beş metre karelik daha küçük işleri yapabilmek içinde 18 küçük laboratuvarımız mevcut. Eğitim ve laboratuvar açısından hiçbir sıkıntımızşu aniçin yok. En güzel tarafı da bizim uygulama içerisinde olmamızdır. Bahçe Bitkiler bölümünde meyve, sebzeyle çalışan hocalarımız var. Avantajlarımızın en büyük yani bu uygulamayı da bunlarla berabergötürebiliyoruz. Özellikle yeni çeşitlerin ıslah edilmesi, geliştirilmesi veya üreticiye dönük sağlıklı fidanlar elde edilebilmesi konusunda çalışan hocalarımız var. Bitki Koruma bölümündeki hocalarımız özellikle bitki hastalıkları konusunda çalışıyor. Böcekler, zararlılar, yabancı otlar olsun inceleme alanlarıdır. Özellikle kültür bitkilerindeki zararı en aza indirebilmek içinnasıl mücadele ederiz bu konularda çalışmalar yapıyoruzve yapmaya da devam ediyoruz" diye konuştu.

(BT-SD-Y)



16.08.2017 17:17:24 TSI

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