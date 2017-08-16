YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ağustos ayı UKOME toplantısı yapıldı

Ağustos ayı UKOME toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım'ın başkanlık yaptığı toplantıya, ilgili kurum yetkilileri ile daire başkanları katıldı. Toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken bazı maddeler de gerekli çalışmaların yapılması için alt komisyona havale edildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan, Turgut Özal Tabiat Parkı içerisinde trafik düzenleme çalışmaları, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe sınırları içerisinde yer alan Demiryolu hemzemin geçitlerinde gerekli tedbirlerin alınması, kavşak düzenleme çalışmaları, sulama gölet ve kanallarında olası kazaların önlenmesi için gerekli işaretleme ve güvenlik tedbirlerinin alınması, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı güzergah değişikliği, ara durak ve çalışma izinleri gibi konular görüşüldü.

UKOME toplantısında alınan kararlar, onayın ardından uygulamaya konulacak.

(BT-SD-Y)



16.08.2017 17:20:18 TSI

NNNN

