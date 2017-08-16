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Vali Yıldırım: "Terörü gündemimizden çıkartmalıyız"



(Fotoğraflı)



Galip Kılınç

MUŞ (İHA) - Muş Valisi Aziz Yıldırım, "Güya bu halka özgürlük diyen terör, yapılan yatırımları sabote ediyor. Bu bir kere size hakarettir" dedi.

Bulanık ilçesinde çeşitli toplantılara katılarak ziyaretlerde bulunan Vali Aziz Yıldırım, terörle mücadelede muhtarların ve kanat önderlerinin güvenlik güçlerine yardımcı olmalarını istedi. "Terörü Malazgirt'tin, Bulanık'ın ve Türkiye gündeminde çıkartmamız lazım" diyen Vali Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz ne kadar terörü gündemimizde çıkartırsak, o kadar refaha ulaşırız ve hep birlikte bundan faydalanırız. O zaman hizmetlerimiz daha çok ve daha kaliteli hale gelir. Buraya daha çok öğretmen, daha çok doktor gelir. Buraya daha çok okul, köprü, yol yapılır. Onu da sağlayacak olanlar sizlersiniz, bizleriz. Hep birlikte bunu başarabiliriz. Terör; gözyaşı getiriyor, sıkıntı getiriyor, zamanımızın, enerjimizin başka alanlara kaymasına sebep oluyor. Biz halbuki burada yatırımları konuşmalıyız. Daha kaliteli hizmetleri nasıl getirebiliriz, şu anda burada bunu tartışmamız lazım. Ama terör olunca bunların hiçbirisini konuşamıyoruz."



"Devlet yatırım yapıyor, terör sabote ediyor"

Devletin yatırım yaptığını, ancak terör örgütünün bunu sabote ettiğini dile getiren Vali Yıldırım, "Terörle bir yere varılmayacağını, kimin varsa dağda olanı, irtibata geçsinler ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti adaletine teslim olsunlar. Polisimize, askerimize gelsinler, teslim olsunlar. Teslim olanlara hiçbir şey olmuyor. Kimse onlara veya ailelerine bir şey yapmaz. Ama dağa çıkmanın da bir bedeli var, onlar hakkında Türkiye Cumhuriyeti bağımsız mahkemeleri en doğru ve adil kararı verecektir. Ama bunların mutlaka anlatılması lazım. Terörle bir yere varılmayacağını bunlara anlatmak lazım. Terörle bir yere varılmayacağını bunların 35 senedir görmeleri lazım. Buralardan insan göçünün temel sebebi terördür. Çünkü terör olduğu için kendini güvende hissetmiyor. O zaman bizler insanlarımıza, gençlerimize rahat ve huzurlu bir ortam sunacağız. Sizde bunu herkese duyurun. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Terör biterse bütün sorunlarımızı halederiz. Devlet buraya yatırım yapıyor, güya bu halka özgürlük diyen terör yapılan yatırımları sabote ediyor. Bu bir kere size hakarettir" dedi.

(MSA-Y)



16.08.2017 17:21:14 TSI

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