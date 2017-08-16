Liselilerden Kırşehir Belediyespor'a destek
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Abdurrahman Dulkadir
KIRŞEHİR (İHA) - Cacabey Meydanında toplanan bir gurup liseli 'Kırşehirliler Lise Tayfa' adı ile pankart açarak Kırşehir Belediyespor'a destek oldu.
Amatör Bal Liğinde mücadele eden Kırşehir Belediyespor'a destek veren liseliler, kendi çabaları ile hazırladıkları pankartlarla Cacabey Meydanında toplanarak destek açıklaması yaptı.
Liseli guruplar adına açıklama yapan Liseliler Tayfa Sözcüsü Burak Gökbulut, "Kendi çabalarımızla pankart hazırladık. Bu sezon takımımızın yönetimini belediyenin devralması da bizleri mutlu etti. Kırşehir Belediyespor'u şampiyonluğa giden yolda yalnız bırakmayacağız."dedi.
Farklı liselerden oluşan guruplarla bir araya geldiklerini anlatan Emircan Demirbilek ise Kırşehir Belediyespor armasının peşinde liseli gençler olarak koştuklarını ifade etti. 'Sana Geldik Sevgilim' pankartı ile Cacabey Meydanında toplanan liseli gençler, yapılan açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.
(AD-EÖ-AÖ-Y)
16.08.2017 17:26:03 TSI
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