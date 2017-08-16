ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Liselilerden Kırşehir Belediyespor'a destek

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:23
Liselilerden Kırşehir Belediyespor'a destek
Liselilerden Kırşehir Belediyespor'a destek

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Abdurrahman Dulkadir
KIRŞEHİR (İHA) - Cacabey Meydanında toplanan bir gurup liseli 'Kırşehirliler Lise Tayfa' adı ile pankart açarak Kırşehir Belediyespor'a destek oldu.
Amatör Bal Liğinde mücadele eden Kırşehir Belediyespor'a destek veren liseliler, kendi çabaları ile hazırladıkları pankartlarla Cacabey Meydanında toplanarak destek açıklaması yaptı.
Liseli guruplar adına açıklama yapan Liseliler Tayfa Sözcüsü Burak Gökbulut, "Kendi çabalarımızla pankart hazırladık. Bu sezon takımımızın yönetimini belediyenin devralması da bizleri mutlu etti. Kırşehir Belediyespor'u şampiyonluğa giden yolda yalnız bırakmayacağız."dedi.
Farklı liselerden oluşan guruplarla bir araya geldiklerini anlatan Emircan Demirbilek ise Kırşehir Belediyespor armasının peşinde liseli gençler olarak koştuklarını ifade etti. 'Sana Geldik Sevgilim' pankartı ile Cacabey Meydanında toplanan liseli gençler, yapılan açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.
(AD-EÖ-AÖ-Y)

16.08.2017 17:26:03 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Kendirli: &quot;Aday olmayacağım&quot;
YEREL

AK PARTİ KIRŞEHİR İL BAŞKANI KENDİRLİ: "ADAY OLMAYACAĞIM"
Tarım ve Hayvancılık fuarı açıldı
YEREL

TARIM VE HAYVANCILIK FUARI AÇILDI
Kamu hizmeti cezası alan yükümlüler geri dönüşüm hizmetlerinde istihdam ediliyor
YEREL

KAMU HİZMETİ CEZASI ALAN YÜKÜMLÜLER GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETLERİNDE İSTİHDAM EDİLİYOR
Kırşehir Belediyesi Temizlik İşlerinden 'Çevre Dostu Kırşehir' projesi
YEREL

KIRŞEHİR BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİNDEN 'ÇEVRE DOSTU KIRŞEHİR' PROJESİ
TSO Başkanı Selehattin Ekicioğlu'ndan Tarım ve Hayancılık Fuarına davet
YEREL

TSO BAŞKANI SELEHATTİN EKİCİOĞLU'NDAN TARIM VE HAYANCILIK FUARINA DAVET