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Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçı biletleri satışta



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanacak olan Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışa sunuldu.

Ligin 2'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında 19 Ağustos Cumartesi günü Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçın biletleri satışı çıktı. Biletlerin satışı Passolig'in internet adresinde ve Yeni 4 Eylül Stadyumu güney tribünü önündeki Passolig Kart gişesinden yapılacak.

Geçtiğimiz sezon ligin son hafta maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanılan müsabakada taraftarların neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/3 ve 53/4 maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan VIP Üst C ve D, VIP Alt F ve G ile Osman Seçilmiş Güney At Tribünü C ve D bloklarına giriş yapan taraftarın Passolig kartları 1 maç bloke edilmiştir. Bu taraftarlar Yeni Malatyaspor maçında stadyuma giriş yapamayacak.

(UY-Y-)



16.08.2017 17:26:17 TSI

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