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Kilis'te uyuşturucu ile mücadele kurulu toplandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te, İl Uyuşturucu İle Mücadele Koordinasyon Kurulu Ağustos ayı toplantısı gerçekleştirildi

Vali Yardımcısı Osman Uğurlu başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr.Turgay Happani, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Kesikminare, ile diğer yetkililer katıldı. Vali Yardımcısı Osman Uğurlu, yaptığı konuşmada, Bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele tüm ülkelerde üzerinde hassasiyetle durulması gereken çok önemli bir sorun haline geldiğini belirterek, "İlimizde bağımlılık yapan maddelerle mücadele büyük bir titizlik ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Uyuşturucu kullanımı aile, toplum ve insanlığın en büyük belalarından biridir. Artan kullanıcı ve bağımlı sayıları, uyuşturucu kullanımının çok önemli sağlık sorunlarına yol açması, kaçakçılıktaki yüksek kar payı ve terör örgütlerinin bu kardan pay alma arayışı ile teknolojik alanda yaşanan gelişmeler sorunun hızla büyümesine ve toplumları tehdit eder hale gelmesine yol açmıştır. Sorunun çok boyutlu olması yürütülecek mücadele faaliyetlerinin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini zorunlu kılmıştır" dedi.

Toplantıda ise, okullarda ve çevresinde güvenliğin üst düzeye çıkarılması, okul çevrelerinin kamera sistemi ile donatılması ve bunların MOBESE ile uyumlu hale getirilmesi, metruk binaların yeniden tespit edilerek, yıkımının yapılması, yıkılamayanların ise girişlerinin engellenmesi gibi kararlar alındı.

(MAD-Y)



16.08.2017 17:26:36 TSI

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