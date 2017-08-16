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17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, en çok afetzede oluşturma açısından bakıldığında depremin bu tehlikeler arasında birinci sırada yer aldığını kaydetti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada "Ülkemizde topraklarımızın hemen hemen tamamı en az bir doğal afet tehlikesinin tehdidi altında bulunmaktadır. En çok afetzede oluşturma açısından bakıldığında ise deprem bu tehlikeler arasında birinci sırada yer almaktadır. Ülkemizin deprem tarihine bakıldığında pek çok acı olaylar yaşandığı görülmektedir. Bu acıların en büyüklerinden biri de hiç şüphesiz 17 Ağustos 1999 Marmara depremidir. 17 Ağustos 1999 depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03.02'de gerçekleşmiş, Kocaeli/Gölcük merkezli depremdir. Richter ölçeğine göre 7,5 Mw büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur. Depremin verdiği hasarın şiddetli olmasının en önemli nedenleri arasında; depremin gece yarısı gerçekleşmiş olması, 45 sn. sürmesi, depremin meydana geldiği bölgelerde binaların zemine uygun inşaa edilmemesi, halkın depreme karşı tedbirleri almamış olması yer almaktadır. Büyük can ve mal kaybına neden olan deprem ülkemizde afet yönetimi açısından da bir milat olmuş, afete hazırlık çalışmalarında öncelik 'Kriz Yönetimi'nden Risk Yönetimi'ne verilmiştir" diye konuştu.

"ARTIK DEPREM ÖNCESİ ZARAR AZALTMA ÇALIŞMALARINA ÖNCELİK VERİLDİ"

Artık deprem öncesi zarar azaltma çalışmalarına öncelik verildiğini belirten Buldan, "Afet ve acil durumlara hazırlıkta en önemli çalışma olarak öngörülen bu sistem; tehlike ve risklerin önceden tespit edilmesi sonucu alınacak tedbirlerle herhangi bir afet sonrasında meydana gelebilecek zararları en aza indirgemeyi hedeflemektedir. Ayrıca, yaşanan 1999 Marmara depremi, Türkiye'de ilk kez bir strateji değişikliğinin gündeme getirilmesine neden olmuş; ilk kez zarar azaltma amaçlı ve deprem öncesi dönemlerde yerine getirilmek üzere, yapılacak yapılar ve binalarla ilgili yasal düzenlemelere de gidilmiştir" dedi.

(HK-Y)



16.08.2017 17:27:03 TSI

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