Bayat MYO eğitime hazır

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Bayat ilçesinde bu yıl eğitim faaliyetlerine başlayacak olan Meslek Yüksek Okulu hizmet binasının tadilatı belediye tarafından yapılarak Hitit Üniversitesi'ne teslim edildi.

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokuluna bağlı Bayat yerleşkesinde açılacak olan Spor Yönetimi ve İç Mimarlık Tasarım bölümlerine 62 öğrencinin başvurusu kabul edilirken, yeni eğitim öğretim yılında tam kapasiteyle eğitime başlanacak. Bayat Belediye Başkanlığı ve belediye meclisinin aldığı kararla Spor Yönetimi ve İç Mimarlık Tasarım bölümlerini 1, 2 ve 3'üncü sıra tercihlerinde yapan ve kayıt olan öğrencilere her ay Bayat Belediyesince burs verilecek.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, üniversitenin ilçede gerçekleştireceği eğitim yatırımlarına her türlü alt ve üst yapı desteği vereceklerini açıkladı. İlçenin otel, misafirhane, konferans salonu, parklar, spor kompleksleri ve sosyal donatı alanları olarak hizmete hazır durumda oludğunu dile getiren Başkan Ünlü, Spor Yönetimi ve İç Mimarlık Tasarım bölümlerini 1,2 ve 3'üncü sıradan tercihini yapan ve kayıt olan öğrencilere her ay burs vereceklerini açıkladı. Bu hizmet ve yatırımın ilçe için son derece hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Ünlü, bu iş için çok emek verdiklerini ve bir ilki daha Bayat'a kazandırdıklarını sözlerine ekledi.

16.08.2017 17:27:26 TSI

