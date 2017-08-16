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Erbaa'da sahte içki operasyonu



(Fotoğraflı)



Şaban Konyar

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız 5 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 16 şişe sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre bir istihbaratı değerlendiren Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede sahte içki yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler Sokutaş köyü, Erbaa ilçe merkezinde bir depo ve D-100 karayolu Çalkara köyü yakınlarında bir otobüse eş zamanlı operasyon düzenledi.

"İlgi" isimli narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda 16 şişe sahte içki, 2 şişe etil alkol, bir kutu anason, bir kurusıkı tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarmanın operasyonunda S.T, G.T, N.B. ve Y.Ç, gözaltına alındı.



(UY-Y-)



16.08.2017 17:27:33 TSI

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