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Kısa film atölyesi meyvesini verdi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından yaz akşamlarında vatandaşların sinema keyfini yaşamaları için başlatılan Açık Hava Sinemaları Festivali'nde 'Dağ 2' adlı film seyircisi ile buluştu.

'Dağ 2' filmini izlemeye Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, Bozüyük Pazaryerililer Derneği Başkanı Ali Şahinoğlu, Yeşilkent Mahalle Muhtarı Hayati Çil, Yenidoğan Mahalle Muhtarı Kahri İnci ve alanı dolduran Bozüyüklü sinemaseverler katıldı. Film gösterimi öncesinde Bozüyük Belediyesi Kısa Film Atölyesi öğrencileri tarafından çekilen komedi türündeki kısa film Bozüyüklülerin beğenisine sunuldu.

Film amfi tiyatroyu dolduran izleyenleri kahkahaya boğarken uzun süre alkışlandı. Ardından sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Kısa Film Atölyesi öğrencilerini ve filmin yönetmeni Doğacan Aktaş'ı tebrik ederek plaketlerini takdim etti. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; "Bozüyük'te böylesine güzel bir ortam oluşmasını sağlayan ve alanı dolduran vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler yaz akşamlarını keyifli kılmak ve sizlerin güzel zamanlar geçirmeniz için böyle bir etkinliği hayata geçirdik. Ayrıca az önce izlediğimiz kısa filmin oluşmasında emeği geçen Bozüyük Belediyesi Kısa Film Atölyesi öğrencilerine ve eğitmenlerine teşekkür ediyorum. Geleceğin sinemacılarının oyuncularının Bozüyük'ten çıkması bizleri son derece mutlu eder. Bu akşam bizleri yalnız bırakmayan siz değerli vatandaşlarıma teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyorum" dedi.

Başkan Bakıcı'nın konuşmasının ardından 'Dağ 2' filmini izleyen sinemaseverler filmdeki muhteşem aksiyon sahneleri ile unutulmaz bir akşam geçirirken yapılan bu etkinlik için Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür ettiler.

(FSİ-Y)



16.08.2017 17:28:24 TSI

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