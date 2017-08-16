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17 Ağustos depreminin yıl dönümü

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:26
17 Ağustos depreminin yıl dönümü
17 Ağustos depreminin yıl dönümü
- Başkan Bakıcı;
- "Unutmadık, unutmayacağız"

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 17 Ağustos depreminin 18. yıl dönümü nedeni ile bir mesaj yayınlayarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
Böyle felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni eden Başkan Bakıcı "Hepimizi derin acılara boğan ve binlerce vatandaşımızı toprağa verdiğimiz 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden tam 18 yıl geçti ama acımız hala taptaze. Yaşadığımız bu acıyla birlikte bu felaketten önemli dersler çıkardık. Depremin değil, kalitesiz binaların can aldığına hep birlikte tanık olduk. Maalesef ülkemizin deprem kuşağı üzerinde olması, depremle yaşamayı öğrenmemizi ve olası depremlere her an hazırlıklı olmamızı gerektiriyor. Her an deprem gibi doğa olaylarının gerçekleşebilme ihtimali ile tedbirli ve bilinçli olmak zorundayız. Unutulmamalıdır ki, doğal afetler bütünüyle önlenemez. Yaşanan afetlerin yıkıcı sonuçlarının etkisi, insan aklı ve emeğinin doğru kullanılması ile en aza indirilebilir. Yapılan eğitimler ve etkinliklerle halkımızın bilinçlenmesi, depreme karşı daha dayanıklı yapılar yapılması, deprem olduğunda da, toplumun bilinçli bir şekilde ve dayanışma içinde hareket etmesi çok önemli" dedi.
(FSİ-Y)

16.08.2017 17:29:50 TSI
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