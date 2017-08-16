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Gövdeli ve Beğre mahallerinin yolları da asfaltlandı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı yol asfalt planlaması kapsamında Doğanşehir ilçesine bağlı Gövdeli ve Beğre Mahalle yollarını da asfaltladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen yol ve asfalt çalışmaları kapsamında ayrıca, Beğre Mahallesi sınırları içinde bulunan Pınarbaşı deresi üzerine de tek gözlü köprü yapılıyor. Köprü Kapıdere, Elmalı, Söğüt ve Gövdeli'yi Beğre Mahallesine bağlıyor. Büyükşehir Belediyesi bölgedeki asfalt çalışmaları kapsamında ise Gövdeli Mahallesinde 3.5 kilometre, Beğre Mahallesinde ise 10 kilometre sıcak asfalt çalışması yaptı. Grup ve mahalle yollarını standartlara uygun hale getirip, yıllık bakım-onarım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2 mahalle yolunda geçtiğimiz dönemlerde birinci kat asfalt çalışmasını tamamlamıştı. Bu yıl yapılan çalışmalar ile söz konusu yolun ikinci kat asfalt serimi de yapılarak, yol daha kaliteli ve güvenli hale getirildi.

Mahallelerinde yapılan asfalt çalışmalarını değerlendiren Gövdeli ve Beğre Mahalle sakinleri yollarının pırıl pırıl bir görünüme kavuştuğunu söyleyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a teşekkür etti.

Beğre Mahalle yolunun standartlara uygun hale geldiğini belirten Beğre Mahalle Muhtarı Abdurrahman Küçük ise, "Mahallemizin 10 kilometre uzunluğundaki yolu ilk olarak 2016 yılında genişletilip, asfaltlandı. Bu yıl da ikinci kat asfaltı yapılarak yolumuz nezih bir görünüme kavuştu. Mahallemizde Pınarbaşı deresi üzerine bir köprü yapılıyor. Bu köprü sayesinde Kapıdere, Elmalı, Söğüt, Gövdeli'ye ulaşım daha da kolaylaşacak" diye konuştu.

(BT-SD-Y)



16.08.2017 17:36:16 TSI

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