Çaldıran'da yeni yol açma çalışması
(Fotoğraflı)
M. Emin Arvas
VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince, imar ve kadastroda bulunan kapalı yolların açılması için çalışmalar başlatıldı.
Belediye ekiplerince Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur, Yavuz Selim, Beyazıt ve Recep Tayyip Erdoğan mahallelerinde bulunan, ancak kapalı olan yolların kullanıma açılması için çalışlar başlatıldı. Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar; Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur, Yavuz Selim, Beyazıt ve Recep Tayyip Erdoğan mahallelerinde yolları bulunmayan vatandaş olduğunu belirterek, "Bu vatandaşlarımız için yolların yeniden açılması konusunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü mühendislerimizin başlatmış olduğu çalışma sonrası kullanıma açılmasını hedefliyoruz. Yol medeniyettir. Yolu olmayan şehir ve mahalle, medeniyetten uzaklaşmış düşüncesiyle vatandaşlarımızın ulaşım sorununu çözmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu çalışmalarımızın en kısa zamanda ürün vermesiyle halkımızın hayır dualarını da almış olacağız" dedi.
(MSA-Y)
16.08.2017 17:39:04 TSI
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