Nusaybin'de yaz Kur'an kursu yılsonu programı düzenlendi
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Cihat Şayık
MARDİN (İHA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaz Kur'an kursu yıl sonu programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiir ve dualar okundu
Nusaybin İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren yaz Kur'an kurslarında eğitim gören 9 bin 233 öğrenci için Nusaybin Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda yıl sonu kapanış programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti, slayt gösterisi, piyes gösterisi, şiir, Esmaü'l Hüsna ile devam etti program hatim duasıyla kapatıldı. Düzenlenen programa; İl Müftüsü İsmail Çiçek, İlçe Müftüsü İrfan Açık, ilçe vaizi Abdurrahim Yıldırım, ilçe imamları ile Kur'an kursu öğreticileri ve veliler katıldı.
Kur'an kursları arasında yapılan Kur'an-ı Kerim ve temel bilgiler yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Program katılan öğrencilere yemek ikram edilerek sona erdi.
CŞ-AKK-Y)
16.08.2017 17:39:07 TSI
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