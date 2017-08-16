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Başkan Bakıcı tenis turnuvasına katılan sporculara başarılar diledi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, belediye bünyesinde düzenlenen tenis turnuvasına katılarak sporculara başarılar diledi.

14-21 Ağustos tarihleri arasında 15 Temmuz Şehitleri Parkı tenis kortlarında yapılan Bozüyük Belediyesi 4. Tenis Turnuvası heyecanlı ve zorlu maçlara sahne oluyor. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'da eşi Emine Bakıcı ile birlikte turnuva heyecanına ortak oldu. Turnuvaya katılan kızları Bengü Bakıcı'nın maçını ve diğer maçları bir süre izleyen Başkan Bakıcı turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Bu yıl 4.'sü düzenlenen turnuvada büyükler, gençler, yıldızlar, küçükler, minikler ve karışık çiftler kategorisi olmak üzere 8, 9, 10, 12 yaş ve +14 yaş aralığındaki yaklaşık 125 sporcu mücadele ediyor. İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner'in de katıldığı turnuvada adım adım finallere yaklaşılırken turnuva heyecanı 21 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

(FSİ-Y)



16.08.2017 17:40:41 TSI

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