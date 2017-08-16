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İl özel idaresi kilitli parke üretim tesisi hizmete sunuluyor

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:40
İl özel idaresi kilitli parke üretim tesisi hizmete sunuluyor
İl özel idaresi kilitli parke üretim tesisi hizmete sunuluyor

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Özel İdaresi, kırsal kesimin alt yapısını iyileştirmek ve daha modern bir hale getirmek amacıyla kilitli parke üretim tesisi kuruyor.
Adıyaman İl Özel İdaresinin kırsal alt yapıda yaptığı hizmetlerde önemli bir yer tutan kilitli parke taşı ile köy içi düzenlemelerin daha da modern bir hale getirileceği ifade edildi. Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık'la birlikte Göksu Köprüsü civarında kurulan ve 15 gün sonra hizmete sunulacak olan Kilitli Parke Taşı Üretim Tesisini gezdi. Tesisi gezerek incelemelerde bulunan Vali Nurullah Naci Kalkancı, tesisin günlük üretim kapasitesi ile ilgili bilgi aldı. Adıyaman İl Özel İdaresinin kırsal alt yapıda yaptığı hizmetlerde önemli bir yer tutan kilitli parke taşı üretim tesisi ile kırsal kesime yönelik önemli bir eksiğin daha da giderileceğini ve köy içi düzenlemelerin daha modern bir hale getirileceğini ifade eden Vali Nurullah Naci Kalkancı, "Önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak olan kilitli parke tesisi ile günlük 800 metre kara parke taşı üretimi yapılarak, gerek ilçelerimize bağlı köylerimizi gerekse de il merkezine bağlı köylerimizin köy içi parke ihtiyaçlarını karşılayarak, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızı kışın çamurdan yazın tozdan kurtarmış olacağız. Bundan sonra da köylerimize yönelik eksik çalışmalarımızı gözden geçirip, kırsal kesime yönelik sorun ve sıkıntıları imkanlarımız dahilinde çözmeyi hedefliyoruz. Bu tesisin Adıyaman'a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Kilitli Parke Üretim Tesisindeki incelemelerinin ardından Vali Nurullah Naci Kalkancı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, İl Özel İdaresi tarafından Ova Kuyucak Köyünde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, yürütülen asfalt çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kırsal alanda köy yollarında yürütülen asfaltlama çalışmalarının yanı sıra köylerin altyapı sıkıntılarının giderilmesi için her türlü imkanın seferber edildiğini kaydeden Vali Kalkancı, yapılacak hizmetlerde vatandaş memnuniyetinin önemli olduğunu ifade etti.
(CK-SD-Y)

16.08.2017 17:42:37 TSI
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