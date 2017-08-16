ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane:

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:40
Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane:
Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane:
- "Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO listesine alınması çok önemli"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane, 2014 yılında Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO dünya mirası kalıcı listesine alınması için başvuruda bulunduklarını anımsatarak, "Arslantepe Höyüğü'nin dünya kalıcı mirası listesine alınması hem Malatya hem Doğu Anadolu hem de Türkiye'nin tanıtılması noktasında büyük önem taşıyor" dedi.
Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane ve beraberindeki heyet İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı ziyaret etti.
Rektörlük binasında gerçekleşen ziyarette, Prof. Dr. Marcella Frangipane, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sevgi Dönmez ve Francesca Belussi'den oluşan heyet kazı çalışmaları hakkında Rektör Kızılay'a bilgi verdi.
Frangipane, 2014 yılında Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO dünya mirası kalıcı listesine alınması için başvuruda bulunduklarını anımsatarak, başvurunun bir, iki yıl içerisinde sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.
Arslantepe Höyüğü'nün dünya kalıcı mirası listesine alınmasının hem Malatya hem Doğu Anadolu hem de Türkiye'nin tanıtılması noktasında büyük önem taşıdığını belirten Frangipane, İnönü Üniversitesi ile Roma Üniversitesi arasında arkeoloji alanında işbirliği yapılmasının faydalı olacağını kaydetti.
Rektör Kızılay ise, İnönü Üniversitesi ile Roma Üniversitesi arasında arkeolojik alanda yapılacak işbirliğine destek vereceğini ifade ederek, heyete kazı çalışmalarında başarılar diledi.
Rektör Kızılay, ziyaretleri için heyete teşekkür ederek, Prof. Dr. Marcella Frangipane'ye porselen tabak hediye etti.
(BT-SD-Y)

16.08.2017 17:43:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı:
YEREL

MHP BATTALGAZİ İLÇE BAŞKANI MESUT SAMANLI:
Gövdeli ve Beğre mahallerinin yolları da asfaltlandı
YEREL

GÖVDELİ VE BEĞRE MAHALLERİNİN YOLLARI DA ASFALTLANDI
Ağustos ayı UKOME toplantısı yapıldı
YEREL

AĞUSTOS AYI UKOME TOPLANTISI YAPILDI
CHP İl Başkanı Kiraz mevsimlik işçilerin sorunlarının çözülmesini istedi
YEREL

CHP İL BAŞKANI KİRAZ MEVSİMLİK İŞÇİLERİN SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNİ İSTEDİ
Ziraat Fakültesi yeni binasına taşındı
YEREL

ZİRAAT FAKÜLTESİ YENİ BİNASINA TAŞINDI
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN:
Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan gençlerle bir araya geldi
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
Olimpik havuz yapımında yeni ihale süreci
YEREL

OLİMPİK HAVUZ YAPIMINDA YENİ İHALE SÜRECİ
Hekimhan'a yapılması planlanan maden işleme tesisinden vazgeçildi
YEREL

HEKİMHAN'A YAPILMASI PLANLANAN MADEN İŞLEME TESİSİNDEN VAZGEÇİLDİ
Malatya'da engelliler tarihi mekanları gezdi
YEREL

MALATYA'DA ENGELLİLER TARİHİ MEKANLARI GEZDİ
Evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu
YEREL

EVDE ÇIKAN YANGIN MADDİ HASARA NEDEN OLDU
Kavurucu sıcaklıkların arttığı Malatya'da hazır suya yoğun talep
YEREL

KAVURUCU SICAKLIKLARIN ARTTIĞI MALATYA'DA HAZIR SUYA YOĞUN TALEP
Malatya Valisi Ali Kaban:
YEREL

MALATYA VALİSİ ALİ KABAN:
Yeşilyurt'ta mahalleler arası futbol turnuvası
YEREL

YEŞİLYURT'TA MAHALLELER ARASI FUTBOL TURNUVASI
İnönü Üniversitesinde öğrenci kayıtları başladı
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENCİ KAYITLARI BAŞLADI
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ulvi Zeybek:
YEREL

EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. AHMET ULVİ ZEYBEK:
Malatya'da bayram tedbirleri
YEREL

MALATYA'DA BAYRAM TEDBİRLERİ