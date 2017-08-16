YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane:

Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane:

- "Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO listesine alınması çok önemli"



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane, 2014 yılında Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO dünya mirası kalıcı listesine alınması için başvuruda bulunduklarını anımsatarak, "Arslantepe Höyüğü'nin dünya kalıcı mirası listesine alınması hem Malatya hem Doğu Anadolu hem de Türkiye'nin tanıtılması noktasında büyük önem taşıyor" dedi.

Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane ve beraberindeki heyet İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı ziyaret etti.

Rektörlük binasında gerçekleşen ziyarette, Prof. Dr. Marcella Frangipane, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sevgi Dönmez ve Francesca Belussi'den oluşan heyet kazı çalışmaları hakkında Rektör Kızılay'a bilgi verdi.

Frangipane, 2014 yılında Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO dünya mirası kalıcı listesine alınması için başvuruda bulunduklarını anımsatarak, başvurunun bir, iki yıl içerisinde sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

Arslantepe Höyüğü'nün dünya kalıcı mirası listesine alınmasının hem Malatya hem Doğu Anadolu hem de Türkiye'nin tanıtılması noktasında büyük önem taşıdığını belirten Frangipane, İnönü Üniversitesi ile Roma Üniversitesi arasında arkeoloji alanında işbirliği yapılmasının faydalı olacağını kaydetti.

Rektör Kızılay ise, İnönü Üniversitesi ile Roma Üniversitesi arasında arkeolojik alanda yapılacak işbirliğine destek vereceğini ifade ederek, heyete kazı çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Kızılay, ziyaretleri için heyete teşekkür ederek, Prof. Dr. Marcella Frangipane'ye porselen tabak hediye etti.

(BT-SD-Y)



16.08.2017 17:43:18 TSI

NNNN

