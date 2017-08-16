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ATSO Amasya'ya TSE temsilciliği istiyor



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Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Murat Kırlangıç, ilde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) kurulması için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla düzenlenen 'Amasya ekonomisi ve ekonomiye değer katanlar' ödül töreninde yaptığı konuşmada ilde TSE il temsilciliğinin olmaması nedeniyle üyelerinin zorluklar yaşadığını belirten Murat Kırlangıç, "TSE işlemi yaptırmak için başka şehirlere gitmek zorunda kalıyorlar. Bu da gerek zaman ve gerekse maddi kayıplara yol açıyor. Oda olarak gerekli başvurularımızı yaptık. Amasya iş dünyası olarak TSE il temsilciliğinin şehrimizde açılması için desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

Amasya iş dünyasının çatı örgütü olan Amasya Ticaret ve Sanayi Odası olarak ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak ve üyelerine destek olmak amacıyla vargüçle çalıştıklarına değinen Kırlangıç, "Odaların sadece belge veren, tescil yapan kurumlardan ibaret olmadığını; proje yapan, üreten kurumlar olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla gerekli insan kaynağı desteğini yaratarak proje tasarlayan ve üreten bir oda haline geldik. Görevde olduğumuz 4 yıl boyunca ilimizin her sektörü için projeler ürettik, önemli adımlar attık. Tarım, turizm, sanayi sektörleri için AB ve diğer fon kaynaklarından 3.5 milyon TL'yi sektörlerimize kazandırdık" diye konuştu.

(MÇ-SLH-Y)



16.08.2017 17:51:34 TSI

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