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Çaldıran'da yol yapım çalışması



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Belediyesi tarafından Kılavuz ve Serpmetaş mahallelerinde sürdürülen bordürlü parke taşı çalışması sona erdi.

İki hafta önce Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 122 haneli Serpmetaş ile 85 hanesi bulunan Kılavuz mahallelerinde başlatılan bordürlü parke taşı çalışması tamamlandı. Daha önce yolları kullanılamayan mahalle sakinleri, bordürlü parke taşı ile yollarının yapılmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, hizmetlerinden dolayı Çaldıran Belediyesi yetkililerinde teşekkür ettiler.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar ise, 112 haneli Serpmetaş ile 85 haneli Kılavuz mahallesi yollarını tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İnsanlarımız burada artık bordürlü kilitli parke taşı döşenmiş yolları kullanacaklar. Artık yağışlı havalarda ne çamur ne de yazın tozlu yol çilesi yaşamayacaklar. Serpmetaş Mahallemizde 6 bin 904, Kılavuz Mahallemizde ise bin 500 metrekare bordürlü kilitli parke taşı çalışmasını en kısa zaman bitirdik. Hedefimiz yaz sezonu boyunca diğer mahallelerimizde de bu çalışmaları sürdürmektir. İlçemizdeki yolları 21. yüzyıla yakışır hale getirmek için her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

(MSA-Y)



16.08.2017 17:52:02 TSI

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