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Nurdağı'nda gençler için spor kompleksi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Esenyurt mahallesinde gençler için spor kompleksi yapılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı ilçesi için verdiği spor kompleksi sözünü hayata geçiriyor. İlçe merkezine daha önce Büyükşehir Parkı yaparak Nurdağı halkının gönlüne taht kuran Şahin'in talimatı ile başlanılan spor kompleksinin çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 200 bin TL'ye mal olacak tesis, 5 bin 500 metrekarelik alanda kurulacak. Esenyurt mahallesinde yapılacak olan tesis son derece modern bir şekilde hizmet verecek. Büyük halı saha ve parkı olacak tesisin 25 Eylül 2017 tarihinde açılması bekleniyor.

(AKG-SD-Y)



16.08.2017 17:52:59 TSI

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