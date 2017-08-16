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Milletvekili Eldemir; "Yeni Hal Camii'nin ihalesi 12 Eylül'de yapılacak"



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir Bozüyük'te hal meydanında yapılacak yeni hal cami ile ilgili müjde vererek yapım ihalesinin 12 Eylül 2017 Salı günü yapılacağını söyledi.

Bozüyük'e gelerek incelemelerde bulunan Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir yeni hal camii inşaatının ihale tarihinin 12 Eylül olarak belirlendiğini söyledi. Bozüyük'te Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yatırımlarını inceleyen ve yeni yapılacak hal camii ile ilgili bilgiler veren Milletvekili Eldemir "Yeni Hal Camii'nin yapımı Bozüyüklü hemşehrilerimizin beklediği bir yatırım. Bozüyük'te Vakıflarla birlikte yapmış olduğumuz işlerde; Belediye Başkanımızın yakın takibi ile, bizlerin bu konu ile ilgili Vakıflar nezdinde ki devam eden yatırım süreçlerinin sıkı takibi ile Hal Camii'nde hızlı bir mesafe kat ettik. İnşallah onunda önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak, ondan sonrada yatırımı tamamlanmış olur. Ben bu noktada tüm Bozüyüklülere Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. Vakıflardan sorumlu Sayın Başbakan Yardımcımız Sayın Hakan Çavuşoğlu Bey'e Vakıflar Genel Müdürümüze, Bursa Vakıflar Bölge Müdürümüze ve tüm ekibine, buralarda çalışan müteahhitlerimize, taşeronlarımıza, işçilerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Bozüyük ziyaretinde Milletvekili Eldemir'e Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin eşlik etti. Başkan Bakıcı, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Yeni Hal Camii İnşaatının İhale Tarihinin 12 Eylül olarak belirlenmesi ve bu süreçte yoğun emek sarf eden Milletvekili Eldemir'e teşekkür ederek "Ak Parti Çalışıyor, Bozüyük Güçleniyor" dedi.

(FSİ-Y)



16.08.2017 17:57:11 TSI

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