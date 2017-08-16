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Afyonkarahisar teleferik projesinin ihalesi yapıldı



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar teleferik projesinin ihalesi Belediye Encümeni tarafından bugün yapıldı. 4 firmanın katıldığı ihalede en uygun teklifi her türlü gelirlerin toplamı üzerinden KDV hariç yüzde 17 veren firma ihaleyi almaya hak kazandı.

Belediye Encümeni tarafından ihale şartnamesine bağlı olarak tek tek incelenen dosyaların ardından, firmaların iş için sunduğu teklif miktarları okundu. İhale komisyonu en iyi teklif veren üç firmadan yazılı olarak son tekliflerini aldı. En uygun teklifi her türlü gelirlerin toplamı üzerinden yüzde 17 (KDV Hariç) ile bir firma verdi.

"2018'da kalemizde teleferiği çalıştırmayı planlıyoruz"

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, ihalenin ardından kısa bir değerlendirmede bulundu. Afyonkarahisar'da yılların hayalinin gerçek olacağını ifade ederek değerlendirmesine başlayan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban; ihaleye Türkiye'nin en ciddi dört firmasının katıldığını ifade etti. Bu durumun Afyonkarahisar Belediyesine olan güveni gösterdiği kadar teleferik ihtiyacının gerekli olduğunun göstergesi olduğunu dile getiren Başkan Çoban, "İhaleye katılan dört firma içerisinde bir Ankara firmasının, toplam bir yıl içerisinde elde ettiği gelirin KDV hariç yüzde 17'sini Belediye'ye ödemeyi kabul etti. İhalede en uygun teklifi vererek sözleşme yapmaya hak kazandı. Biz de ihaleyi hemen onaylıyoruz. İnşallah 2018 yılı içerisinde kalemize teleferiği çalıştırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

(HK-y)



16.08.2017 17:57:58 TSI

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