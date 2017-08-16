Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontroller esnasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları kontroller esnasında GBT sorgusunda daha önceden tefecilik suçundan 5 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.O., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
(Vİ-ÖZ-Y)
16.08.2017 18:14:55 TSI
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