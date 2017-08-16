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Aydın Ticaret Borsası yılın ilk kuru incirini kilosu 70 TL'den aldı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Dünyanın en kaliteli incirinin yetiştiği Aydın'da sezonun ilk kuru inciri kilosu 70 TL'den Aydın Ticaret Borsasına teslim edildi.

Aydın Ticaret Borsasında düzenlenen törenle yılın ilk kuru inciri üreticilerden satın alındı. İncir üreticileri, İncirliova Hamitler Mahallesinden Mehmet Atar ve Efeler Eğrikavak Mahallesinden Serdal Özcan'ın toplamda 70 kilo inciri, kilosu 70 TL'den Aydın Ticaret Borsası tarafından satın alındı.

Sezonun ilk kuru incir alım töreninde konuşan Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı, incirde kaliteli bir sezon geçirdiklerini belirterek, "2017 incir sezonumuz, Aydınımıza Türkiyemize Türk ekonomisine hayırlı olsun diyoruz. Bugün borsamıza 2017 yılının ilk kuru inciri intikal etmiştir. Sayın Mehmet Atar İncirliova Hamitler köyümüzden, Serdal özcan Eğrikavak köyümüzden getirdiği incirler borsamızda. Gördüğünüz üzere çok kaliteli bir sezon yakalıyoruz. Üreticimizde bu güzel incirleri yetiştirerek ihracatçımıza katkı verecek. İhracatçımızda bu ürünleri yurt dışına satarak ülkenin ekonomisine katkı verecek. Bu yılda geçtiğimiz yıl gibi, hatta biraz daha fazlası inşallah 60-65 bin ton civarında incir üretimi olacak. İncirde kalite çok önemli. Bu yıl gerçekten hava şartlarımız çok güzel gitti. Çok kaliteli bir sezon yakaladığımızı düşünüyoruz. Üreticimizinde incir üretimine çok daha fazla ehemmiyet verdiğini görüyoruz. Meclis Başkanımız bu ürünlere değer biçecek. Kilo bazında bir değerini verecek. Üreticimizde kabul ederse pazarlık başlayacak, hayırlısı olsun" dedi.

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür yardımcısı Yılmaz Bozkır ise "Biz il müdürlüğü olarak bahçeden ihracatın son aşamasına kadar bu işin içerisindeyiz. Aydının inciri ile övünüyoruz. Bunda borsamızın üreticilerimizin büyük katkıları var. İncirimiz dünya pazarında iç pazarda büyük bir öneme sahip, biz bunun bilincindeyiz" dedi.

Tören iki üreticiye küçük altın verilmesi ve katılımcılara incir ikram edilmesi ile sona erdi.

Sezonun ilk kuru incir alımı törenine Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı, Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür yardımcısı Yılmaz Bozkır, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel, borsa yönetim kurulu üyeleri ve üreticiler katıldı.

(OD-MB-E)



16.08.2017 18:15:37 TSI

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