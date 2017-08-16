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Aydın'daki FETÖ operasyonlarında 1031 kişi tutuklandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Aydın'da yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan 2 bin 745 kişiden bin 31'inin tutuklandığı bildirildi.

Aydın'da devam eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele çalışmalarıyla ilgili olarak Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada; "15 Temmuz 2016 tarihinde devletimizin ve milletimizin varlığını birliğini, halkımızın can ve mal güvenliğini, demokrasiyi hedef alan FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak ilimizde yapılan mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 16 Ağustos 017 itibariyle toplam 2 bin 745 kişi hakkında adli ve idari işlem yapılmıştır. Bunlardan bin 31 şahıs tutuklu, bin 129 şahıs adli kontrol, 500 şahıs serbest, 71 şahıs başka illere sevk edilmiş ve 14 kişi halen gözaltındadır. Bunların dışında 292 şahıs halen aranmaktadır. FETÖ/PDY, PKK/KCK ve diğer terör örgütleri ile iltisaklı olduğundan hareketle Kanun Hükmünde Kararname ile bugüne kadar görevden ihraç edilen ve uzaklaştırılan kamu personelinden bin 79 personel ihraç edilmiş, 304 personel görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

(MB-Y)



16.08.2017 18:40:52 TSI

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