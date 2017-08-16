Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı
(Fotoğraflı)
Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda görevliyken kalp yetmezliği sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Tacettin Kılıç'ın cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verildi.
Samsun'da kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Tacettin Kılıç (45) 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Samsun'da görev yerinde düzenlenen törenin ardından Kılıç'ın cenazesi memleketi Tokat'a getirildi. 600 Evler caminde ikindi namazına müteakiben İl Müftüsü Ahmet Erdem tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında Kılıç'ın cenazesi Yayladalı köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, silah arkadaşları ve yakınları katıldı.
(Nİ-GF-Y)
16.08.2017 19:44:13 TSI
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