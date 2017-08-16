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Tatvan'da trafik kazası: 2 yaralı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 20:20
Tatvan'da trafik kazası: 2 yaralı

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazsında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Tatvan-Ahlat karayolunun Karşıyaka Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edip Beyazel yönetimindeki 41 U 5965 plakalı otomobil, Cuma Akbay yönetimindeki 13 EC 069 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Akbay ile aynı araçtaki Kamuran Akcan yaralandı. Yaralıların ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve Akcan'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(HO-ÖZ-Y)

16.08.2017 20:23:20 TSI
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