Tatvan'da trafik kazası: 2 yaralı
(Fotoğraflı)
Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazsında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Tatvan-Ahlat karayolunun Karşıyaka Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edip Beyazel yönetimindeki 41 U 5965 plakalı otomobil, Cuma Akbay yönetimindeki 13 EC 069 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Akbay ile aynı araçtaki Kamuran Akcan yaralandı. Yaralıların ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve Akcan'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(HO-ÖZ-Y)
16.08.2017 20:23:20 TSI
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