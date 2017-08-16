Köylerde, temel sağlık hizmeti mobil olarak veriliyor
(Fotoğraflı)
Ayhan Gülver
EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan Toplum Sağlığı Merkezi Mobil Sağlık Ekipleri tarafından Yayla köyünde, mobil sağlık hizmeti gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından, koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin etkili kullanımını sağlamak ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin rolünü güçlendirerek hizmet entegrasyonunu ve devamlılığını iyileştirmek amacıyla, belde ve köylerde yaşayan vatandaşlara mobil sağlık ekipleri tarafından koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması planlandı.
Bu kapsamda Keşan Toplum Sağlığı Merkezi Mobil Sağlık Ekipleri tarafından mobil sağlık hizmeti verildi.
(AG-MEF-Y)
16.08.2017 20:56:51 TSI
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