10 günlük tatil Saros'u hareketlendirecek
(Fotoğraflı)
Ayhan Gülver
EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Saros Körfezi Turizm Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa İşçimen, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinin Saros kıyılarında yoğunluğuna sebep olacağını söyledi.
Uzun tatillerin bölgeye fayda sağlamadığını belirten İşçimen, "Çünkü uzun tatiller genelde Ege ve güneyi hareketlendiriyor. Bizim bölgemiz kısa tatillerde daha avantajlı konumda oluyor. Ancak bu sene Ege ve Akdeniz'deki jeolojik sıkıntılar farklı bir politika izlenmesine neden oldu. Tatilciler artık Kuzey Ege'yi tercih etmeye başladı. Bu nedenle 10 günlük süreçte Saros kıyılarında yoğunluk olacağını düşünüyorum" dedi.
(AG-MEF-Y)
16.08.2017 20:57:58 TSI
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