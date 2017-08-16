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Sevim nine hacca uğurlandı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 20:57
Sevim nine hacca uğurlandı
Sevim nine hacca uğurlandı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, hacca gidebilmek için biriktirdiği altınları çalınan, hayırseverlerin yardımıyla hacca giden Sevim Deveci, kutsal topraklara uğurlandı.
Kutsal topraklara gidecek hacı kafilesi için Hayrabolu Çorumi Mustafa Bey Camisinde tören düzenlendi. Duygulu anlar yaşayan 72 yaşındaki Sevim Deveci, Kutsal topraklara gitmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Deveci, "Hacca gitmek için bana yardımda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür ederim. Allah bana hacca gitmeyi nasip etti. Herkese nasip etsin" dedi.
Hayrabolu Müftü Vekili Ramazan Tutal'ın konuşmasının ardından, hacı adayları ve yakınlarının katıldığı törende, görevli hocalar tarafından ilahiler ve kasideler seslendirildi, dualar edildi.
(SK-MEF-Y)

16.08.2017 21:00:21 TSI
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