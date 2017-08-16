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17 Ağustos Marmara Depremi'nin 18. yıldönümü

- Yalova'da depremde ölenler anısına sessiz yürüyüş düzenlendi



(Fotoğraflı)



Saim Çotuk

YALOVA (İHA) - 17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova Deprem Anıtı'nda anılmaya başlandı. Deprem şehitleri anısına sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremde resmi rakamlarla 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği Yalova'da depremin 18. yıldönümü hüzün dolu bir törenle anılmaya başlandı. Deprem Anıtı'na gelen vatandaşlar, deprem sonrasında çekilen görüntüleri hüzünlü gözlerle izlediler. Oğlu Serkan Kılıç'ı 17 yaşındayken çöken evlerinin enkazında kaybeden Muhittin Kılıç, "Acılar hiçbir zaman azalmıyor. Aksine daha da artıyor. Oğlumun yokluğu her geçen yıl daha da çok canımı acıtmaya başladı" diyerek duygularını dile getirdi.

Depremde hayatlarını kaybedenlerin adlarının yazılı olduğu mermer bloklar ise her yıl olduğu gibi bu yıl da çiçeklerle kaplandı. Vatandaşlar depreme kurban verdikleri yakınlarının adlarının yan tarafına bıraktıkları karanfillerle sevdiklerini bir kez daha andılar.

Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği de (MAG-DER) depremin 18. yıldönümü dolayısıyla sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi. MAG-DER Başkanı Sabri Karaçam amaçlarının depremde hayatını kaybedenleri anmak ve depreme de dikkat çekmek olduğunu söyledi. MAG'lar Deprem Anıtı'ndan başlayarak, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar sessizce yürüdüler.

(SÇ-ÖZ-Y)



16.08.2017 23:43:13 TSI

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