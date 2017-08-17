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Deprem şehitleri Yalova'da hüzünle anıldı



(Fotoğraflı)



Saim Çotuk

YALOVA (İHA) - 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi'nin 18. yıldönümü Yalova'da duygu dolu bir törenle anıldı. Deprem Anıtına gelen Yalovalılar depremde kaybettikleri yakınları için göz yaşı dökerken, depremde hayatını kaybedenlerin adlarının yer aldığı mermer bloklar ise çiçeklerle süslendi.

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 18. yıldönümü anma törenleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Deprem Anıtı'nda gerçekleştirildi. Deprem anıtına gelen vatandaşlar ise depremde hayatlarını kaybeden yakınlarının mermer bloklara yazılı adlarını bularak buralara çiçekler iliştirdiler. Gece saat 02:00'de ise Yalova Belediyesi ve Yalova Müftülüğü tarafından ortaklaşa tertip edilen anma töreni kapsamında Kuran-ı Kerim ve ilahiler okunmaya başlandı. Törene Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Ak Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saatler 03:02'yi gösterdiğinde ise hep birlikte dualar edilerek anma programı sona erdi.

Depremde çekilen fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi ise hafta boyunca vatandaşların ziyaret etmeleri için açık tutulacak.

(SÇ-FT)



17.08.2017 03:09:17 TSI

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