Kuşadası Kitap ve Edebiyat Günleri devam ediyor
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Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi 4. Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri devam ediyor.
28 yayınevi, 2 kitabevi, yerel yazarlar ve yayıncılık alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin katılımı ile Atatürk Meydanı'nda sürmekte olan Kitap ve Edebiyat Günleri, edebiyatseverler tarafından büyük ilgi görüyor.
Kuşadası Belediyesi 4'üncü Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri 19 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'da İbramaki Sanat Galerisi'nde Murat Şahin'in konuşmacı olarak katılacağı "Yusuf Atılgan Üzerine" başlıklı bir söyleşi ile devam edecek.
Kitap ve Edebiyat Günleri kapsamında,19 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'da yazar Mine Söğüt, 20 Ağustos Pazar günü saat 20.00'da ise Mustafa Balbay, Nihan Ertem ve Prof. Dr. Emre Kongar, Atatürk Meydanı'nda kitaplarını okurları için imzalayacak.
(ZH-MB-Y)
17.08.2017 05:35:21 TSI
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