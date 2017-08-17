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Balıkesir ve Şırnak arasında gönül köprüsü kuruldu

- Şırnaklı öğrenciler Büyükşehir'de

- Başkan Uğur Şırnaklı öğrencileri ağırladı



(Fotoğraflı)



Hasan Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "Gönül Köprüsü" projesi kapsamında Şırnak Cizre'den gelen öğrencileri ağırladı. Başkan Uğur, Büyükşehir'i ziyaret eden öğrencilere Balıkesir hakkında bilgiler verdi.

"Gönül Köprüsü" projesi kapsamında Balıkesir'e gelen Şırnak Cizreli öğrenciler ve öğretmenleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ile bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir sohbet ortamının oluştuğu ziyarette, yönetici ve öğrenciler gezi ile ilgili duygularını dile getirdiler. Şırnak'tan Balıkesir'e gelen öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte kent merkezi başta olmak üzere, Balıkesir'in tarihi ve turistik yerleri ile Çanakkale Şehitliği ile Havran'da Kocaseyit'in mezarını ziyaret edecekler. Proje kapsamında 2 rehber öğretmenin gözetiminde 14-19 Ağustos tarihleri arasında 12-15 yaş arası başarılı 19 öğrenci Balıkesir'de misafir edilecek. Öğrencilerle tek tek tanışan Başkan Uğur, Balıkesir ve Büyükşehir Belediyesi hakkında bilgiler verdi. Öğrencilerin Balıkesir izlenimleri hakkında bilgilerde alan Başkan Uğur, "Balıkesir'in bir tarafı Ege, bir tarafı Marmara denizlerinde. 1 milyon 200 bin nüfusumuz var. Yazın ilimizin nüfusu 4 milyona yaklaşıyor. Ayvalık 60 bin nüfusu var. Bayramda 900 bin kişi bekliyoruz Ayvalık'a. Deniz ve Kaz Dağları'nın olması turizmde canlılık yaratıyor" diye konuştu.

Öğrencilerle gelecek planları hakkında da sohbet eden Başkan Uğur'a, öğretmenler tarafından Cizre'nin anlatıldığı kitap hediye edildi. Başkan Uğur'da öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ardından sona erdi.

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17.08.2017 07:18:28 TSI

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