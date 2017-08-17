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Erzincan Belediyesinden Geleneksel Sünnet Merasimi



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediyesi, geleneksel olarak düzenlediği sünnet merasimi ile bu yıl 100 çocuğu sünnet ettiriyor.

11-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında Op.Doktorlar tarafından iki ekip halinde 100 çocuğun sünnet işlemleri tamamlandı. Cerrahi operasyonlar, çocukların evlerinde yapıldı.

Gerçekleştirilen cerrahi operasyona Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, katıldı.

Sünnet edilen çocuklara kirvelik yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getirmek için var güçleri ile çalıştıklarını belirterek "Her zaman ihtiyaçlının, muhtacın destekçisi olduk ve olmaya devam edeceğiz." dedi. Başsoy sözlerini şöyle sürdürdü: "Belediye olarak, geleneksel hale getirilen sünnet şölenimize bu yıl da devam ediyoruz. Bu yıl 100 çocuğumuzu evlerinde sünnet ettireceğiz. 26 Ağustos Cumartesi günü ise dini vecibeleri gözeterek toplu sünnet töreni gerçekleştireceğiz."

Başkan Başsoy ve beraberindekiler sünnet edilen çocuklara hayırlı olsun dileklerinde bulunarak hediyeler verdi.

(FG-AT-Y)



17.08.2017 08:39:16 TSI

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