Vatandaşları kalp krizi konusunda bilgilendirdiler
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Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - Oltu Toplum Sağlığı Merkezi Personeli tarafından "Kalp krizini tanıyın" başlıklı el broşürü dağıtıldı.
Oltu Toplum Sağlığı Merkezi personel Oltu Halk pazarına stant kurarak kalp krizi hakkında vatandaşları bilgilendirmek amaçlı el broşürü dağıttı. Dağıtılan broşürlerde "Kalp Krizi Beklemez, Hızlı Davranın, 112 Acil Sağlık'ı arayın, Haytanızı Kurtarın gibi başlıklar yer alırken Kalp hakkında detaylı bilgiler veriliyor. Görevliler gün boyu vatandaşlara el broşürü dağıtımına devam ettiler, Vatandaşlar ise bu bilgilendirmeni faydalı olacağına inandıklarını belirterek görevlilere teşekkür ettiler.
(DMA-AT-Y)
17.08.2017 08:48:54 TSI
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