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AHUDER üyelerinin yargılanmalarına devam edildi

17 Ağustos 2017 Perşembe, 08:51
AHUDER üyelerinin yargılanmalarına devam edildi

Şeref Kahraman
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Anadolu Hukukçular Derneği (AHUDER) üyesi 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın iki gün süren üçüncü celsesinde 2 tahliye kararı çıktı.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Burhaniye Kapalı Cezaevi'nden jandarma eşliğinde duruşma salonunda, tutuklu sanıklar Bekir Sıddık Ç., Ali Osman T. duruşma salonunda, Burhaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu sanıklar Ahmet Kemal G., Hakan Ö., Necati C. ve tutuklu sanık Sibel G. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi. Tutuklu sanıklar Bekir Sıddık Ç., Ali Osman T.'nin davaları da bu dosya ile birleştirildi.
Tutuksuz sanıklar Ahmet Ö., Ela Ç.D., Erhan B., Fatih Ö., Hakan B., Halil İbrahim A., İbrahim B., Kadir C., Mustafa S., Oğuz H., Selim B., Mahmut A. ve İsmail Y. de duruşma salonunda hazır bulundu.
Davanın üçüncü celsesi 15 Ağustos'ta başladı ve iki gün sürdü.
Mahkeme heyeti verdiği ara kararda tutuklu sanıklardan Necati C. ve Sibel G.'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı Kasım ayına erteledi.
(AÖ-Y)

17.08.2017 08:54:51 TSI
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