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Ana arterlerde yol kenarları temizlendi



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Barbaros Mahallesi'nde yolun iki kenarında oluşan aşırı tozlanmaya müdahale ederek tozu, toprağı ve mıcır artıklarını ortadan kaldırdı.

Kepçe, arazöz, 7 metreküplük moloz aracı, süpürme aracı ve 20 temizlik görevlisi ile birlikte yapılan çalışma sabah saatlerinde başlarken, gün boyu süren çalışma sonunda ana arterlerde yolun iki tarafı da tertemiz hale getirildi. Yapılan temizlik çalışması sonrası ana arterler arazöz ile yıkandı. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Barbaros Eski Belediye Hizmet Binası ve ortak kullanım alanlarının da temizlendiği tamamlandı.

(HLD-MEF-Y)



17.08.2017 09:03:34 TSI

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