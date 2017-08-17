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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik: "409 farklı noktada KASKİ'nin çalışmaları devam ...

17 Ağustos 2017 Perşembe, 09:06
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik: "409 farklı noktada KASKİ'nin çalışmaları devam ediyor"
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik: "409 farklı noktada KASKİ'nin çalışmaları devam ediyor"
- "KASKİ bu sene 268 milyon TL yatırım yaptı"
- "KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan: "2050 yılına kadar 2 buçuk milyon nüfusa yetecek suyumuz var"
-"Suya zam olmayacak"
(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KASKİ'nin kentin farklı 409 noktasında çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyerek, "KASKİ bu sene 268 milyon TL yatırım yaptı" dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, düzenlediği basın toplantısında KASKİ'nin çalışmaları ve yatırımları hakkında bilgiler verdi. Keykubat'ta bulunan KASKİ'nin tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Çelik, "Bugün itibariyle KASKİ olarak Kayseri'de 79 bölgede sondaj kuyusu açma işimiz devam ediyor. 42 adet kuyu binası, 19 tane su deposu inşaatlarımız devam ediyor. 139 su deposunda yenileme çalışmaları, 30 ayrı yerde içme suyu şebekesi, 82 ayrı yerde de kanalizasyon şebekesi yapımı devam ediyor. 23 ayrı yerde atık su arıtma tesisi yapılıyor. Şuanda bizim hizmet bölgemiz olan 16 ilçenin tamamında 409 noktada KASKİ'nin levhası asılıdır. Bu bir rekordur. KASKİ tarihinde bu kadar işin yoğun olduğu döneme rastlayamazsınız. Biz bunu yapmak zorundaydık çünkü yıllardır kırsaldaki hizmet eksikliğini biran önce kapatmak istiyorduk" ifadelerini kullandı.
2017 yılında yapılan yatırımların toplamının 268 milyon TL tuttuğunu kaydeden Çelik, "Bu sene yaptığımız işlerin toplamı 268 milyon TL tuttu. Bu öyle kolay bir iş değil. Artık piyasaya taze para pompalayan kurumların başında Büyükşehir Belediyesi geliyor. Sadece KASKİ'nin bu sene piyasaya vereceği para 268 milyon TL'dir" dedi.
Kayseri'de suyun kaliteli olduğunu ve suyu uygun fiyatlarla vatandaşlara ulaştırdıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, şunları söyledi:
"Bizim su fiyatlarımızda memba suyu kalitesinde ve çok uygun fiyatlarla suyu içiriyoruz. Topladığımız paralarla da bu yatırımları yapıyoruz. Tabi topladığımız paralarla bu derece büyük yatırımlar yapmamız mümkün değil. İller Bankası bizim yaptığımız bu yatırımların büyük bir kısmını finanse ediyor. Bizim atık su arıtma tesisimiz yavaş yavaş kapasitesini dolduruyor. 2025 yılında artık yetmemeye başlayacak ve 2030 yılında çaresi kalacağız. Kapasitesini olduğu kadar daha artırmak için çalışmamız var. Bu çalışmayı yaptığımız zaman KASKİ'nin ileriye doğru 40 yıllık yatırımı bitmiş olacak. Gerek içme suyunda, gerek kanalizasyonda, gerekse atık su arıtmada Türkiye'de nüfusun yüzde 100'lük kısmına hitap eden bir başka şehir olmayacak. Yanımıza bile yaklaşan olmayacak ve böyle güçlü bir rekor kırmış olacağız. İçme suyunda zaten nüfusun yüzde 100'üne hitap ediyoruz."

"2050 yılına kadar yetecek suyumuz var"
Toplantıda konuşan KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan da, Kayseri'de 2050 yılına kadar 23.5 milyon nüfusa yetecek kadar su olduğunu belirtti. Batukan, "Kayseri'de 2008 yılından başlayan çalışma sonrası 2050 yılında kadar yani 2 buçuk milyon nüfusa yetecek kadar su talebimiz bugünden hazırlandı. Bu su son sistem pompa ve ekipmanlarla kaynağından alınarak evlerdeki musluklardan su içilecek kalitede vatandaşlarımıza ulaşıyor. Bu kaliteli suyu Kayseri'de yaşayan halkımızın yüzde 100'üne ulaşmaktadır. Çelik, PVC,PE borular ile şehir merkezimize yıllık 87 milyon metreküp su veriyoruz. Şuanda yedek de duran 35 milyon metreküp suyumuz hazır bekliyor. Herhangi bir talep olduğunda Dokuzpınarlarda ki bu tesislerimizden suyu bir düğmeye basarak şehre verme imkanımız var" şeklinde konuştu.
KASKİ bünyesinde kurulan SCADA sistemi ile su israfını önlediklerini belirten Batukan, "Memba kalitesindeki su kıymetli bir sudur. Bu suyun israfını önlemek için Türkiye genelinde yüzde 40'lık bir su kaybı varken Kayseri'de bu oran yüzde 17.82'dir. bizim burada hedefimiz yüzde 10'dur. Şehrin su dağıtım sistemi SCADA sistemi dediğimiz uzaktan kontrol edilebilen ve KASKİ'de 1 kişinin bütün Kayseri'yi yönetebildiği bir sistem kurduk. Bu konuda iddialıyız. Çünkü şuanda aktif olarak 698 nokta ile haberleşerek sistemi yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlara temiz suyu iletmek için şehir merkezinde 4 bin 178 metre içme suyu şebekesi bulunduğunu kaydeden KASKİ Genel Müdürü Batukan, "Su kaynaklarımızın temiz bir şekilde tüketiciye ulaşabilmesi için yıllar önce başladığımız projelerimiz devam ediyor. Temiz suyun sağlıklı verilmesi için sağlıklı boruları Kayseri'nin büyük bir kısmına döşüyoruz. Şuanda merkezde 4 bin 178 metre içme suyu şebekesine sahibiz. Suya zam olmayacak" dedi.
(AG-AÖ-Y)

17.08.2017 09:08:32 TSI
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