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Göreme'de atlı okçuluk heyecanı yaşanacak



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın yarı final B grubu müsabakaları Göreme'de gerçekleştirilecek.

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, yaptığı açıklamada Kapadokya'nın güzel atlar ülkesi anlamına da geldiğini ifade ederek bu organizasyon için Göreme'nin çok önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Geleneksel sporların geliştirilmesi gerektiğini aktaran Cingil, "Geleneksel sporlarımızı nasıl daha ileriye taşıyabiliriz, bunun gayreti içerisinde olmalıyız. Cirit, at biniciliği, atıcılık, yüzme, güreş, bunlar bizim geleneksel olarak yaptığımız sporlarımız. Bu sporların ve turizm ile beraber gelişmesine katkı sağlamak için bizlerde elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Yarışmaların bu hafta sonu Göreme'nin Avanos yolu üzerinde bulunan Kaledibi mevkiinde gerçekleşeceğini belirten Cingil, tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Nevşehir İl Temsilcisi Kuddusi Türk ise düzenlenecek müsabakalara Türkiye'nin birçok bölgesinden 30 sporcunun katılacağını belirtti.

Yarış alanında teknik heyetlerin, sporcuların, hakemlerin hazır olacağını anımsatan Türk, "Öncelikle kazasız belasız bir müsabaka olmasını diliyorum. Burası güzel atlar ülkesi. Bu anlamda özellikle Göreme'yi tercih etmemizin sebebi de bu aslında. Belediye Başkanımızda geleneksel sporlara verilen desteği, önemi bize veriyor. Halkımızla bu sporları buluşturabilmek adına burada bu kültürü yaygınlaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

Yarı finallerin Kapadokya bölgesinde gerçekleştirileceğini kaydeden Türk, finalin ise Ankara'da Eylül ayı içerisinde yapılacağını sözlerine ekledi.

(COŞ-AÖ-Y)



17.08.2017 09:09:22 TSI

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