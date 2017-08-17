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Balıkesir'de çıkan 181 yangında 45 hektar alan yandı



(Fotoğraflı)



Hasan Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı 2017 yılı yangın sezonunda toplam 42 orman, 139 tane örtü olmak üzere toplam 181 yangına müdahale ettiklerini söyledi. Kırcı çıkan yangınlardan toplam 45 dekar civarında alanın zarar gördüğünü ifade etti.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı 2017 yılı yangın sezonunu değerlendirerek yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında bilgiler verdi. Kırcı yaptığı açıklamada "Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2017 yangın sezonu çok şükür büyük bir tehlike ve büyük bir yangına rastlamadan devam ediyor. Balıkesir'de şu ana kadar 42 tane orman yangını, 139 tanede örtü yangını çıktı. Ekiplerimiz toplam 181 yangına müdahale etti. Yangından dolayı toplam zarar gören alan 45 hektar civarında. Yangın yerine ortalama 15 dakika da ekiplerimiz ulaşmış ve erken müdahale ederek yangınların büyümeden söndürülmesini sağladık. Bölge müdürlüğü olarak 2017 yangınlarında 2 helikopterimiz, 9 dozer, 6 greyder, 51 arazöz, 18 su ikmal aracı, 33 motosiklet, 28 tane ilk müdahale aracı ve 600 işçi ile müdahale diyoruz. 65 tane yangın gözetleme kulemiz var bunlardan 8 tanesi kameralı. 24 saat kesintisiz bütün ormanlarımızı kamaralar ve işçilerimizle gözetliyoruz. En ufak bir duman ve kıvılcımda hemen yangın harekat merkezine bilgiler aktarılarak yangınların hemen söndürülmesi için erken müdahale sağlanıyor. 62 ekip binamızda işçilerimiz araçlarının başında 24 saat nöbet tutarak yangınlara müdahale ediyorlar"dedi.



Çok kurak ve riskli bir sezondayız

2017 yılının yangınlar açısından ülkemizde çok kurak bir yıl geçtiğini ve yangınlar açısından çok riskli bir sezonda bulunulduğuna dikkat çeken Kırcı, "Bölge müdürlüğü olarak şu ana kadar bizi zorlayacak yangının söndürülmesi noktasında bizim gücümüzün yetmeyeceği bir durumla karşılaşmadık buna şükrediyoruz. 2017 yılının kalan süresinde de yine yangın riski devam ediyor teyakkuz halinde bütün ekiplerimizle ciddiyetle olaya yaklaşıyoruz. Yangın havuzlarımızın sayısını arttırıyoruz. Bu nedenle 101 tane yangın havuzumuz var. Arazözlerimiz için 51 tane, çay gölet baraj 83 tane. Helikopterlerimizin uçaklarımızın su alacağı alanlar var. Onun dışında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımızında desteklediği traktöre monteli su tankerlerimiz de var. 644 tane köyümüzde Balıkesir'in neredeyse yüzde 80'nin de traktöre monteli araçlardan var. Yangın anında köylülerimiz bunları kullanıyorlar. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz bunların tamir ve bakımlarını yapıyorlar. Bizlere de bu konuda destek oluyorlar itfaiye araçlarıyla yangın anında her zaman yanımızdalar. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yangına hassas 1. derecede bir bölge etrafımızda Çanakkale, İzmir, Kütahya ve Bursa Bölge Müdürlüğü var. Yangınların çıkması halinde hem onlar bize hemde biz onlara desteğe gidiyoruz" şeklinde konuştu.

(OF-UGR)



17.08.2017 09:20:32 TSI

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