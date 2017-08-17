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Sanat eseri tarihi köprü tarih oldu



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın'ın İncirliova İlçesi sınırlarında yer alan İkizdere Çayı üzerine 6 asır önce Osmanlılar tarafından yapılan tarihi köprü tarih oldu. Gerek mimari özelliği gerekse 3 kemerden oluşan heybetli yapısı ile 1400'lü yıllardan 1985 yıllarına kadar hizmet veren köprü kullanılmayınca önce kemerleri zarar gördü, ardından bu duruma düştü.

Edinilen bilgiye göre; Osmanlılar tarafından tarihi ipek yolu üzerine 1400'lü yıllarda yapılan köprü Aydın'da ayakta kalan ender köprülerden biriydi. Aydın-İzmir hattı üzerinde önce kervanlara, ardından da motorlu taşıtlara hizmet veren köprü 1400'lü yıllardan 1970'li yıllara kadar hizmet verdi. Zaman zaman yaşanan sel felaketlerinde zarar gören köprü son olarak 1970 yılında restore edildi. Bir süre daha kullanılan tarihi köprünün yanına yeni köprü yapılınca 1985'li yıllardan sonra tarihi köprünün vazifesini yeni köprü yapmaya başladı. İkizdere çayı üzerine kurulan İkizdere Barajı'nın faaliyete geçmesi ile İncirliova-Tire yolu güzergahı değişti. Yol kullanım dışı kalınca tarihi köprü de kaderine terk edildi. Her geçen gün biraz daha çöken 6 asırlık tarihi köprü ayağa kaldırılacağı günü bekliyor.

İkizdere köprüsü adı ile bilindiği kadar Yunan işgali sırasında Yunanlılar tarafından da kullanıldığı için Yunan Köprüsü olarak da bilinen Osmanlı Köprüsü, demir ve çimento kullanılmadan sıkıştırma yöntemi ile yapılmış 3 kemerden oluşan eserlerden biriydi.

(İK)



17.08.2017 09:23:11 TSI

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