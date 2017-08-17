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Aydın'da antika ve nostalji eşya sergisi ilgi gördü

17 Ağustos 2017 Perşembe, 09:22
Aydın'da antika ve nostalji eşya sergisi ilgi gördü
Aydın'da antika ve nostalji eşya sergisi ilgi gördü

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çetinkaya
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen "Antika-Nostalji Eşya" sergisi yoğun ilgi gördü.
Efeler Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen sergi açılışında bir konuşma yapan organizatör Gülizar Aydemir, Antika -Nostalji Eşya sergisini ilk defa Aydın da düzenlediklerini belirterek, sırasıyla Denizli ve Manisa'nın ardından tüm illerde sergi düzenlemeyi amaçladıklarını belirtti.
Bir hafta boyunca halka açık olan sergide, çevre illerden antikacıların sergilediği eserlerinde yer aldığını belirten Aydemir, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergide eski Türk filmlerin posterlerinden plaklara, gramofondan kartpostallara, eski sandıklardan el işlemeli örgülere ve eskiye dair birden çok eşyaların yer aldığını ifade etti.
Takas ve satışların da yapıldığı serginin bir sonraki durağı geniş katılım ile Denizli de açılacağı belirtildi.
(HÇ-MB-Y)

17.08.2017 09:23:42 TSI
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