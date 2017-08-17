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Başkan Kadir Albayrak İçme Suyu Deposu, SCADA ve Otomasyon binasını inceledi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Bahçelievler İçme Suyu Deposu, SCADA ve Otomasyon Binasını ziyaret etti.

Başkan Albayrak çalışmalar ile ilgili yetkililerden detaylı bilgi aldı ve TESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yeni alınan 27 adet jeneratörün montajının tamamlanması ile Çorlu İlçesinde elektrik kesintisine dayanan su kesintisinin yaşanmayacağı müjdesini verdi. İlçeye ve vatandaşlara hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Kadir Albayrak, personele iyi çalışmalar diledi.

(HLD-MEF-Y)



17.08.2017 09:27:00 TSI

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